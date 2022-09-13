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الجزائر

وفاة عبد الرحمان مهداوي مدرب المنتخب الوطني السابق

الشروق أونلاين
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وفاة عبد الرحمان مهداوي مدرب المنتخب الوطني السابق

توفي، الثلاثاء 13 سبتمبر، مدرب المنتخب الوطني السابق، عبد الرحمان مهداوي، بعد معاناته لفترة طويلة من مرض عضال.

وسبق للفقيد تدريب العديد من الأندية الجزائرية كما درب المنتخب الوطني الأول والمنتخب العسكري الذي فاز معه بلقب بطولة العالم.

وجاء في تعزية لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق: بقلوبٍ رَاضية ومُؤمنةٍ بقَضاءِ الله وبحزنٍ عَميقٍ، تلقينا نبأ وفاة المَغفورِ لَه بإذنه تَعالَى  عبد الرحمان مهداوي الناخب الوطني السابق لكرة القدم، أكرَمَ الله مثواه وطيَّبَ ثراه.

وأضاف: بهذا المصاب الجلل، يتقدّمُ وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة إلى أسرة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الرياضية، وعائلة الكرة القدم مُتضرعًا إلى المَولَى عزَّ وجلَّ بأن يُدخِله مُدخلًا كَرِيمًا وأنْ يُسكِن روحَهُ الطاهرة جَنّاتِ الخُلدِ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.

﴿إِنَّـــا للــه وإِنَّــا إلَيْـــهِ راجــعــون﴾

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