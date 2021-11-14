وفاة عضو المجلس الوطني لنقابة القضاة

تلقت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة الجزائر نبأ وفاة عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة وأحد أعضائها البارزين عزيز حططاش، الذي كان يمارس وظيفة مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج.

المرحوم كان معروفا بتفانيه في العمل وإخلاصه للمهنة، وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم النقابة باسم رئيسها يسعد مبروك نيابة عن جميع قضاة الوطن بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة المغفور له بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكتبه مع الكرام البررة، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.