وفاة عضو “كبار العلماء” الشيخ صالح اللحيدان
تُوفي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض.
وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض”.
فيديو | وفاة الشيخ العلامة #صالح_اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض#الإخبارية pic.twitter.com/CG5H7RLAJn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2022
في ذات السياق تفاعل عدد من الشيوخ والدعاة مع رحيل فقيد الأمة، حيث نعوا اللحيدان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
اللهم اغفر لشيخنا العلّامة/ #صالح_اللحيدان ، عضو هيئة كبار العلماء، وأسكنه فسيح جناتك، وارفع منزلته، وأكرم مثواه، واجزه خير الجزاء على ما قدّم لدينه وأمّته، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/YrTuhFidI9
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) January 5, 2022
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الشيخ العالم #صالح_اللحيدان وغفر له ورضي عنه وأرضاه وجزاه خيراً على ما قدم من علم ونصح ومواقف وصبر على المرض وأعلى بها مقامه ودرجته .
وأعظم أجر أهله وأحبابه وبلادنا والمسلمين بفقده وعوضنا خيراً . pic.twitter.com/W4QzoPU9El
— محمود الحسنات (@abohamzahasanat) January 5, 2022
وصية عالم توفاه اللَّه فجر اليوم العلامة#صالح_اللحيدان رحمه اللَّه وغفر له pic.twitter.com/r3n0jeDFo7
— أ.د.بسام الشطي (@BassamAlshatti) January 5, 2022
وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على أثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.
شاهد..
من وصايا العلامة الشيخ #صالح_اللحيدان قبل مرضه ووفاته:
“احرصوا دائماً على الإكثار من الإستغفار” .
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 4, 2022
يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان، من مواليد مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1959.
ارتبط اسمه بالقضاء السعودي، حيث عمل رئيسا للمحكمة العامة بالرياض وعضوا في الهيئة القضائية العليا، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى عام 1982.
وفي عام 1992 أصبح رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ انشائها عام 1971.