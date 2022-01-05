وفاة عضو “كبار العلماء” الشيخ صالح اللحيدان

تُوفي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض”.

في ذات السياق تفاعل عدد من الشيوخ والدعاة مع رحيل فقيد الأمة، حيث نعوا اللحيدان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على أثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.

يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان، من مواليد مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1959.

ارتبط اسمه بالقضاء السعودي، حيث عمل رئيسا للمحكمة العامة بالرياض وعضوا في الهيئة القضائية العليا، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى عام 1982.

وفي عام 1992 أصبح رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ انشائها عام 1971.