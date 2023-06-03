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في اشتباك على الحدود بين مصر والأراضي المحتلة

وفاة عنصر أمن مصري و3 جنود في جيش الاحتلال

الشروق أونلاين
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وفاة عنصر أمن مصري و3 جنود في جيش الاحتلال
أرشيف
الجيش المصري

توفي عنصر أمن مصري و 3 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، في اشتباك  على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب ما أكده المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فقد “قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية فجر اليوم بمطاردة عناصر تهريب المخدرات”.

“وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري”، يضيف المتحدث.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل شرطيا مصريا، بعد أن قام بفتح النار على عناصرها قرب الحدود المصرية.

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