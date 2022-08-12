وفاة فتاة وإنقاذ عائلتين إثر انقلاب قارب نزهة بالقالة

مديرية الصيد تتبرأ من التراخيص المستعملة

أوقفت مصالح الأمن بولاية الطارف، الخميس، صاحب قارب نزهة، ينحدر من مدينة القالة بذات الولاية، يعمل من دون سند قانوني ولا ترخيص رسمي من الجهات المخولة حسب معلومات رسمية، مع عدم احترامه لإجراءات السلامة والحماية اللازمة، من خلال تزويد الزبائن بسترات النجاة، وتحويل ملفه على الجهات القضائية، مع فتح تحقيق معمق في الفاجعة التي حدثت في عرض شاطئ “كاياس” غير المحروس بمدينة القالة، مساء الأربعاء، على إثر انقلاب قارب نزهة، خلّف هلاك شابة تبلغ من العمر 19 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعاني من شلل على مستوى قدميها، إذ توفيت بمستشفى القالة بعد ساعتين من إجلائها من طرف مواطنين، مساء الأربعاء، وتم في نفس العملية انقاذ ثمانية أشخاص بما فهم صاحب القارب، من طرف مصالح الحماية المدنية ومصالح البحرية ومن متطوعين بعد أن غرق القارب الذي كانوا على متنه، ومن بينهم أطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين الأربع والخمس سنوات، يشكلون عائلتين قادمتين من ولايتي بشار وأم البواقي.

وحسب أحد الناجين، فقد تم التفاهم مع صاحب القارب الذي كان يعرض خدماته، على مستوى شاطئ ميسيدا المحروس، لنقلهم إلى شاطئ “كاياس” المجاور والمعزول وغير المحروس، فركب في القارب أفراد العائلتين، سيدتين والغريقة الشابة ورجلين وطفلين وطفلة صغيرة، وحسب نفس المتحدث، فقد لاحظوا وهم في وسط المياه، نقص خبرة الربان وعدم ثقته بنفسه والحالة السيئة للقارب، فطلبوا منه العودة وعدم المواصلة، قبل أن يلاحظوا تسرب المياه على سطح القارب، فحدث الهرج والمرج، وانقلب القارب وغرق، مخلفا وفاة شابة ذات الـ19 ربيعا، ونجاة البقية بأعجوبة. ولوحظ يومي الخميس والجمعة اختفاء كامل لقوارب النزهة من شواطئ القالة عموما، إذ أكدت معلومات رسمية بأن غالبيتهم تُبحر من دون تراخيص من مصالح وزارة النقل المخولة الوحيدة بمنحها، وهي لا تتلقى طلبات أصلا حسب مصدر من مديرية النقل.

“الشروق” اتصلت الجمعة بمدير الصيد البحري بالولاية زواوي العايش عمار، الذي قال إن مصالحه تمنح الترخيص في حال طلب المعني لنشاط الصيد والنزهة له كشخص، وليس كنشاط تجاري لنقل العائلات، والذي يبقى من صلاحيات مديرية النقل، ولكن الغالبية يكتفون بترخيص مديرية الصيد البحري الذي هو شخصي وليس تجاريا.