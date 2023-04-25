وفاة فرنسية علق معطفها في الباب فسحبها القطار

لقيت امرأة فرنسية حتفها بعد أن علق معطفها بأحد الأبواب الأتوماتيكية أثناء نزولها من قطار مترو باريس.

وقالت النيابة: “بعد الساعة الرابعة مساء، في محطة مترو بيل إير، شوهدت امرأة من مواليد 1977 معطفها عالق عند النزول من القطار، وتلا ذلك وفاتها”.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن السيدة الأربعينية خرجت من العربة بسرعة ولكن القطار سحبها عندما انطلق مجددا، ورغم تدخل خدمات الطوارئ غير أنها توفيت.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن “السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف” مضيفة أنه “تم إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور”.

ومواصلة للإجراءات التي أعقبت الحادث، أجرت الشرطة فحصا لسائق المترو، وتبين أنه سلبي، فيما عهد إلى أحد مراكز الشرطة فتح تحقيق في أسباب الوفاة.