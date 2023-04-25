-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

وفاة فرنسية علق معطفها في الباب فسحبها القطار

جواهر الشروق
  • 915
  • 0
وفاة فرنسية علق معطفها في الباب فسحبها القطار

لقيت امرأة فرنسية حتفها بعد أن علق معطفها بأحد الأبواب الأتوماتيكية أثناء نزولها من قطار مترو باريس.

وقالت النيابة: “بعد الساعة الرابعة مساء، في محطة مترو بيل إير، شوهدت امرأة من مواليد 1977 معطفها عالق عند النزول من القطار، وتلا ذلك وفاتها”.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن السيدة الأربعينية خرجت من العربة بسرعة ولكن القطار سحبها عندما انطلق مجددا، ورغم تدخل خدمات الطوارئ غير أنها توفيت.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن “السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف” مضيفة أنه “تم إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور”.

ومواصلة للإجراءات التي أعقبت الحادث، أجرت الشرطة فحصا لسائق المترو، وتبين أنه سلبي، فيما عهد إلى أحد مراكز الشرطة فتح تحقيق في أسباب الوفاة.

مقالات ذات صلة
قرية إسبانية تحتفل بولادة طفلة لأول مرة منذ 30 سنة

قرية إسبانية تحتفل بولادة طفلة لأول مرة منذ 30 سنة

تقنية إنجاب الأطفال دون تزاوج أو تلقيح تثير جدلا واسعا!

تقنية إنجاب الأطفال دون تزاوج أو تلقيح تثير جدلا واسعا!

هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته

هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته

لهذا السبب انتقدت ميغان ميركل الصحافة البريطانية!

لهذا السبب انتقدت ميغان ميركل الصحافة البريطانية!

دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

مذيعة تتهم الرئيس التنفيذي لـ “أن بي سي” بالتحرش الجنسي

مذيعة تتهم الرئيس التنفيذي لـ “أن بي سي” بالتحرش الجنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد