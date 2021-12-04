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الجزائر

وفاة فلاح بالبرد بعد خروجه بحثا عن مواشيه

ب. دريد
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وفاة فلاح بالبرد بعد خروجه بحثا عن مواشيه
أرشيف

اهتزت، نهار السبت، بلدية الحويجبات الحدودية، بولاية تبسة، على وقع انتشار خبر العثور على جثة الفلاح “ف ي”، جثة هامدة غير بعيد عن منزله الواقع بدوار الماء الأسود.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية البالغ من العمر 42 سنة، والمعيل لأسرة من 5 أفراد، خرج مع غروب الشمس، بحثا عن أغنامه وأبقاره، التي لم تعد مثل ما هو متعود عليها مع غروب الشمس، إلا أنه لم يعد إلى منزله، مما دفع بأفراد أسرته وجيرانه إلى الخروج ليلا رغم برودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة إلى 3 تحت الصفر، بحثا عنه، مع إشعار رجال الدرك الوطني ووحدات حرس الحدود، ليصطدم الجميع في الفترة الصباحية بالعثور عليه جثة هامدة دون أن تكون عليه علامات اعتداء ظاهرة.

ليتم تحويله من طرف عناصر الحماية المدنية، وبحضور الدرك الوطني إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى عالية صالح بتبسة، حيث أمر السيد وكيل الجمهورية، لدى محكمة الاختصاص، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة والتي ردّها بعض الأطباء إلى البرد الشديد.

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