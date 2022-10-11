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وفاة قارئ مصري تنمّر عليه المصلون وأخرجوه من المسجد

الشروق أونلاين
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وفاة قارئ مصري تنمّر عليه المصلون وأخرجوه من المسجد
صحف مصرية
القارئ محمد عبد العليم بدوي

توفي قارئ قرآن مصري بأزمة قلبية عقب صلاة الجمعة بعد أن تنمّر عليه المصلون وأجبروه على الخروج من المسجد.

وأكد شهود حضروا الواقعة، أن خطيب الجمعة تغيّب الجمعة الماضي، فبادر عدد من المصلين بالدفع بالشيخ المتوفى للصعود إلى المنبر على غير رغبة مجموعة أخرى من المصلين، وأثناء قيامه بإلقاء الخطبة تنمّر عليه عدد من أهالي قرية مجريا بمحافظة المنوفية بألفاظ قاسية وقاموا بإخراجه من المسجد.

وبعد عودة القارئ محمد عبد العليم بدوي إلى بيته ( 42 سنة) تعرّض لأزمة نفسية تأثرا بالواقعة، وحاول عدد من الأهالي تقديم الاعتذار عما بدر منهم، إلا أنه لم تمر سوى ساعات قليلة حتى توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، وفقا لموقع ” مصر اليوم”.

وذكر أحد أقارب الشيخ، أنه عندما ذهب الأهالي إلى منزله لترضيته وجدوه حزينا ومنهارا وظهر عليه الإعياء الشديد، وفي صلاة العصر، سقط في الركعة الأخيرة، حيث نقل إلى المستشفى، وهناك توفي بسبب توقف عضلة القلب.

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