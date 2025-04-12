توفي صباح السبت، لاعب نادي الزمالك السابق، إبراهيم الجمال، الشهير بـ” إبراهيم شيكا”، عن عمر ناهز 28 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان لاعب الزمالك السابق، قد شغل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدما ظهر في فيديو برفقة زوجته بجسد نحيل وملامح مرهقة ومتعبة، بعد اكتشافه إصابته بمرض السرطان، وخضوعه للعلاج منذ أشهر.

وفاة لاعب الزمالك السابق #إبراهيم_شيكا بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 28 عامًا بحسب ما نشرته صحف محلية pic.twitter.com/E26dj7ooxx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 12, 2025

وعانى اللاعب الراحل من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل.

إبراهيم شيكا من مواليد 1997 وبدأ مشواره الكروي في ناشئي نادي الزمالك ولعب في مركز الظهير الأيسر وقدم مستوى مميزًا، جعل الجميع يلقبه بشيكا، نسبة للاعب الزمالك الشهير محمود عبد الرازق شيكابالا.