وفاة لاعب غابوني بعد سقوطه من الطابق الـ 11 بالصين

توفي لاعب نادي تشجيانغ، الغابوني آرون بوبيندزا، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بمبنى سكني في الصين.

وتم إعلان وفاة اللاعب البلغ من العمر 28 سنة، إثر سقوطه من الطابق الـ11 في مبنى سكني في الصين، وسط احتمالات حول انتحاره.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السلطات الصينية فتحت تحقيقًا في الحادث، مع وجود عدة احتمالات لوفاته، منها احتمالية انتحاره، أو سقوطه عن طريق الخطأ، أو وقوع شجار بينه وبين شقيقه الذي كان معه في الشقة.