وفاة لاعب فريق جبهة التحرير “إسماعيل إبرير”

فارق لاعب فريق جبهة التحرير الوطني سابقا إسماعيل إبرير الحياة، عن عمر يُناهز 89 سنة.

وسبق للفقيد إسماعيل إبرير أن تقمّص ألوان فريق اتحاد الأبيار، البلدية العاصمية حيث أبصر النور، وأيضا نادي لوهافر الفرنسي. في منصب مدافع.

ولم يتردّد إسماعيل إبرير في تلبية نداء جيش وجبهة التحرير الوطنيَين في ربيع 1958، بِترك فرنسا والإلتحاق بِتونس، لِتشكيل فريق جبهة التحرير، تعريفا بِالقضية الجزائرية العادلة عبر أرجاء المعمورة (ديبلوماسية كرة القدم)، وإشهارا بِجرائم الإستعمار الفرنسي النّذل.

للإشارة، فإن إسماعيل إبرير هو شقيق عبد الرحمان إبرير، الذي فارق الحياة عام 1988. ودوّن اسمه أيضا بِأحرف من نور وذهب في سجّل فريق جبهة التحرير الوطني، بعد أن ارتدى أزياء فرق مولودية الجزائر واتحاد الأبيار وأولمبيك مرسيليا الفرنسي. في منصب حارس مرمى.

رحم الله إسماعيل إبرير، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم ذويه جميل الصّبر والسلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.