وفاة لاعب فريق جبهة التحرير سابقا “عبد الكريم كاروم”

فقدت الساحة الرياضية الجزائرية، الأحد، عبد الكريم كاروم لاعب فريق جبهة التحرير سابقا، عن عمر يُناهز 85 سنة.

وكان الفقيد عبد الكريم كاروم قد استهلّ مشواره الكروي لدى فئة الأكابر في مطلع الخمسينيات، مع نادي مولودية سعيدة، في منصب مهاجم. ثم احترف في البطولة الفرنسية، ومثّل ألوان عدة فرق أبرزها تروا. قبل أن يُنهي المشوار في أواخر الستينيات مع فريق سريع المحمدية (معسكر).

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، وبعد استعادة البلاد استقلالها وسيادتها عام 1962، ارتدى عبد الكريم كاروم زيّ الفريق الوطني في ثلاث مناسبات.

وحاز عبد الكريم كاروم شرف تلبية نداء جيش التحرير الوطني في ربيع 1958، والمتمثّل في تشكيل فريق جبهة التحرير، تعريفا بِالثورة الجزائرية عبر أرجاء المعمورة، وتشهيرا بِجرائم الإحتلال الفرنسي.

رحم الله عبد الكريم كاروم وغفر له وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذوية جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.