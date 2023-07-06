وفاة لاعب كرة السلّة وأصابع الاتّهام تُوجّه إلى لقاح “كورونا”

أثارت وفاة لاعب مُحترف في رياضة كرة السلّة الجدلَ، بِشأن مدى نجاعة أحد لقاحات فيروس كورونا.

ويتعلّق الأمر بِلاعب كرة السلّة أوسكار كابريرا أداميس (28 سنة) من جمهورية الدومينيكان (بلد يقع ما بين قارتَي أمريكا الشمالية والجنوبية)، المُحترف بِإسبانيا.

وفارق أوسكار كابريرا أداميس الحياةَ في أواخر جوان الماضي، متأثّرا بِنوبة قلبية.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة العالمية، بينها موقع شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الأمريكية “فوكس سبورتس”، فإن أوسكار كابريرا أداميس وفي ظهور له عبر منصّة “إنستغرام” عام 2021، كتب: “لقد أُصبتُ بِالتهاب عضلة القلب بعد استعمال لقاح سخيف. (حصلت على جرعتين من لقاح فايزر). وعرفت ذلك.. حذّرني كثير من الناس من استعمال هذا اللّقاح”، الذي تُنتجه شركتان أمريكية وألمانية.

وأضاف أن مسؤولي اتحاد كرة السلّة الإسباني حيث يحترف مُمارسة هذه الرياضة، أجبروه (مثل كل زملائه) على استعمال اللّقاح المذكور أعلاه. مُشيرا إلى أن مصدر قوته لعبة كرة السلة، لذلك لم يجد حلا آخر غير تطبيق التعليمات.

وسقط أوسكار كابريرا أداميس أرضا مغشيا عليه، في مباراة لِبطولة كرة السلة الإسبانية عام 2021، وحينها نُقل إلى المستشفى. وطلب منه الأطباء الرّكون إلى العلاج والرّاحة لِمدّة 5 أشهر.

وفي الأيّام القليلة الماضية، وبينما كان أوسكار كابريرا أداميس يخضع لِإحدى الفحوصات الطبية بِبلده، تعرّض لِنوبة قلبية وانهار، قبل أن يُفارق الحياةَ.