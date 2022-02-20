وفاة مأساوية لطفل داخل خزان مائي بسطيف

لقي طفل حتفه، الأحد، غرقا في خزان مائي ببلدية بئر حدادة بولاية سطيف، الضحية، يدعى (حمزة. ذ)، يبلغ من العمر عامين ونصفا، كان يلعب ببراءة كعادته بمسكن العائلة، بمنطقة أولاد حميدة، التابعة لبلدية بئر حدادة، ودون أن ينتبه إليه أحد، توجه ناحية الخزان المائي الكبير الذي تستعمله العائلة لتخزين مياه الشرب، بسبب الجفاف الذ يعمّ كامل ولاية سطيف منذ سنوات، حيث صار كل بيت في هذه المنطقة مجهزا بخزان مائي، يتم ملؤه مرة في الأسبوع، تزامنا مع اليوم الذي يستفيد فيه كل حي من مياه الشرب، وفي غفلة من الأهل وقع الطفل في الخزان في مشهد مأساوي.

ولما بحث عنه أفراد العائلة اكتشفوا جثته عائمة فوق الماء، وكان حينها الطفل قد فارق الحياة، لتحل الكارثة وسط هذه العائلة التي فجع أفرادها للحادث، وسط حيرة كبيرة مزجت بنوع من الحسرة على ترك الطفل يلعب لوحده بالقرب من خزان مائي مغلق ولكن من دون إحكام في غلقه.

وقد حولت جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى يوسف يعلاوي بعين أزال، مع تنقل رجال الدرك الوطني لمعاينة هذا الحادث الأليم الذي حيّر أهل المنطقة بكاملها، وأدخل عائلته في حالة صدمة، منهم والدته التي تعرضت لأزمة قلبية، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة نفسية صعبة جدا، خاصة وأن ابنها هو آخر العنقود، ضن أبنائها الثلاثة.