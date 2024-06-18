وفاة “مؤثرة” تونسية بأزمة قلبية أثناء رحلتها لإيطاليا

توفيت، الاثنين، صانعة المحتوى التونسية فرح بالقاضي بعد إصابتها بنوبة قلبية في جزيرة صقلية الإيطالية.

وذكر موقع “موزاييك” التونسي أن فرح بالقاضي هي صانعة محتوى ومؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وأثار خبر وفاتها صدمة لكل متابعيها خاصة أنها نشرت عبر تقنية ستوري عدة صور وفيديوهات خلال رحلتها لصقلية.

وكشفت الممثلة التونسية مرام بن عزيزة، في تدوينة لها على صفحتها في “فيسبوك” أن سبب وفاة فرح القاضي في إيطاليا، كان إصابتها بنوبة قلبية في جزيرة صقلية الإيطالية.

وذكرت مرام بن عزيزة أن “الممثلة التونسية خولة سليماني كانت مع فرح بالقاضي في العطلة الصيفية بإيطاليا، وهي لا تزال تحت صدمة وفاة صديقتها، وليس باستطاعتها الإجابة على الاتصالات أو التعليق على الحادث الذي حصل وصدم الجميع”.

وجاءت وفاة فرح بعد ساعات قليلة من نشرها مقطع فيديو في أثناء رحلتها، قدمت فيه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنت أن يمنحها الله الوقت لتتمكن من تناول اللحم المشوي.

يشار إلى أن فرح بالقاضي هي صانعة محتوى ومؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وكان لها مشاركات في برامج تلفزيونية كثيرة، وعرفت بمواقفها المثيرة للجدل.