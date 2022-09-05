وفاة مؤثرة مشهورة على “تيك توك” بعد هذا التحدي الخطير!

لقيت مؤثرة كندية مشهورة على “تيك توك” مصرعها الأسبوع الماضي، بعد تحد خطير، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء في التفاصيل أن “تانيا باردازي” توفيت في أعقاب حادث قفز مظلي في تورنتو، حسبما قالت صديقة حضرت جنازتها لشبكة CNN.

وكان لدى الضحية، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 95000 متابع ومليوني إعجاب على التطبيق الشهير.

وقالت شركة “سكاي دايف تورنتو” إن طالب قفز مظلي توفي في 27 أوت، بعد أن “استسلم لإصابات قاتلة بسبب حالة طارئة”، في حين لم تحدد الشركة هوية الطالب، لكن ميلودي أوزجولي، صديق باردازي منذ حوالي عقد من الزمن، قالت لشبكة CNN عبر الهاتف إن باردازي هي الطالبة التي توفيت.

وقالت الشركة في بيان: “أطلق القافز المظلي مظلة رئيسية سريعة الدوران على ارتفاع منخفض دون الوقت / الارتفاع المطلوب لفتح المظلة الاحتياطية”.