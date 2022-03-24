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وفاة مادلين أولبرايت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في الولايات المتحدة

الشروق أونلاين
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وفاة مادلين أولبرايت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في الولايات المتحدة
أرشيف
مادلين أولبرايت

توفيت الأربعاء مادلين أولبرايت أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة. عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع السرطان.

وقالت عائلة الدبلوماسية الأمريكية الراحلة في بيان إن أولبرايت توفيت “وسط أفراد عائلتها وأصدقائها”. مشيدة بكونها “والدة وجدّة وأختا وصديقة ودودة. ومدافعة لا تكلّ عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتنحدر أصول أولبرايت من التشيك. وقد ولدت هناك قبل أن ينتقل أفراد عائلتها إلى الولايات المتحدة كلاجئين في عام 1948.

وأمضت الراحلة آخر أيام حياتها كأستاذة في جامعة جورج تاون. إلى جانب ترؤسها لعدّة هيئات في مجال الديمقراطية والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان.

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