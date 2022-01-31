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الجزائر

وفاة ما يقارب 40 شخصا اختناقا بالغاز خلال شهر جانفي

الشروق أونلاين
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وفاة ما يقارب 40 شخصا اختناقا بالغاز خلال شهر جانفي

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، الاثنين، عن هلاك 38 شخصًا اختناقًا بغاز أحادي الكربون، ونجاة 483 آخرين بعد إسعافهم في جانفي الجاري.

وحسب بيان لمصالح الحماية  المدنية، فقد سجلت تسع وفيات خلال الـ 72 ساعة الماضية بكل من قسنطينة معسكر، المدية وسوق أهراس.

وذكرت مديرية الحماية المدنية أنّ هذا النوع من الحوادث يقع نتيجة أخطاء في تطبيق تدابير الوقاية، على غرار نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، التركيب السيئ، قدم الأجهزة واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات.

في السياق ذاته، دعت مصالح الحماية المدنية إلى الاستعانة بكاشف غاز أحادي الكربون كوسيلة إنذار، وفي حال وجود خطر شدّدت على ضرورة تهوية المكان والاتصال فورًا بالحماية المدنية على رقم النجدة (14) والرقم الأخضر(1021)، مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط من أجل التكفل السريع والفعّال.

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