وفاة متطوع كان في طريقه لتوزيع وجبات الإفطار

قضى في حادث مرور بسكيكدة قبيل أذان المغرب

شهدت بلدية عين شرشار الواقعة شرق إقليم ولاية سكيكدة مساء الأحد، وفاة الشاب سيد علي خبايزة، في طريقه إلى المستشفى الجامعي بعنابة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي أصيب بها في مساء نفس اليوم، إثر تعرضه لحادث مرور برفقة أربعة من أصدقائه في طريقهم لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من مستعملي الطريق.

الشاب سيد علي خبايزة، البالغ من العمر 18 سنة، وهو تلميذ في السنة الثالثة ثانوي، كان يستعد لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا هذه السنة، قبل أمن يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الحادث الأليم، الذي وقع في حدود الساعة السابعة إلاّ ربع من مساء الأحد، أي قبل نحو ربع ساعة فقط من أذان المغرب، على مستوى قرية سيدي بوسعيد ببلدية بكوش لخضر، أين وقع اصطدام عنيف بين جرار فلاحي والسيارة السياحية التي كان على متنها التلميذ الضحية برفقة أربعة شبان آخرين من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، في طريقهم باتجاه الطريق الولائي رقم 8 لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين وعابري السبيل.

الحادث الأليم الذي تسبب في إصابة كل راكبي السيارة السياحية والذين كان من بينهم الضحية سيدي علي بإصابات وجروح بالغة، تم إسعافهم ونقلهم على إثرها إلى المستشفى المحلي، أين أمر الأطباء بضرورة تحويل سيد علي إلى المستشفى الجامعي بعنابة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف وقبل الوصول إلى المستشفى.

وقد نزل ليلة أول أمس، خبر وفاة الشاب سيد علي، كالصاعقة على أفراد عائلته وجيرانه وكل سكان قرية عين شرشار التي ينحدر منها، والذين توافد العشرات منهم على بيت عائلة الضحية لتقديم واجب العزاء، والتعبير عن مشاعر التضامن والتعاطف معها في مصابها الجلل، بعدما فقدت ابنها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وهو ما قد يشفع لعائلته بالصبر، خاصة أن الضحية معروف حسب جيرانه بأخلاقه الطيبة ومواظبته على أداء الصلاة في وقتها، وأنه اعتاد منذ حلول شهر رمضان المعظّم، وقبيل موعد أذان الإفطار التوجه رفقة بعض زملائه المتطوعين في العمل الخيري، نحو الطريق الولائي رقم 8 لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من مستعملي الطريق، بعد أن يقوم بنفسه بتحضير ما يقدمه لهم.

وقد عمّت بعد هذا الخبر المؤلم أجواء الحزن والأسى عبر كل بلديات بدائرة عزابة بعد فقدان العضو النشيط والمحب للخير سيد علي خبايزة، الذي يُوصف بأنه سفير البلديات الشرقية، وهو متطوع في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين منذ صغره، لترتفع بوفاته الأحد، حصيلة الوفيات من ضحايا حوادث المرور بولاية سكيكدة منذ مطلع شهر رمضان إلى تسعة أشخاص، وهي حصيلة تعتبر جد مرتفعة مقارنة بشهر رمضان من السنة الماضية.