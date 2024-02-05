وفاة مدير دار الثقافة بورقلة في حادث مرور

توفي مدير دار الثقافة ”مفدي زكرياء” بولاية ورقلة سعيد مدني وهبي يوم الإثنين، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 49، حسب ما أفادت به الحماية المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصالح، أن الضحية، وهو أب لـ7 أطفال، لقي حتفه في مكان الحادث. إثر انقلاب سيارته السياحية، بالقرب من بلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

من جهتها، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا أمنيا للكشف عن ملابسات هذا الحادث، يضيف المصدر ذاته.