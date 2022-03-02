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الجزائر
فاجعة محيرة بالطارف

وفاة مراهقة واحتراق رفيقها داخل غرفة كهربائية

سعاد. ك
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وفاة مراهقة واحتراق رفيقها داخل غرفة كهربائية

اهتزت بلدية الذرعان بولاية الطارف، مساء الثلاثاء، على وقع فاجعة وفاة تلميذة في الطور المتوسط بصعقة كهربائية داخل خزانة مولد كهربائي، وإصابة شاب آخر بحروق خطيرة، تم إسعافه ونقله على إثرها من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالذرعان إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات بالذرعان، أين ارتأى الأطباء ضرورة تحويله إلى مصلحة معالجة الحروق بمستشفى ابن سينا بعنابة، فيما تم تحويل جثّة الفتاة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة.

الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة الثانية والنصف من نهار أول أمس الثلاثاء، عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 14 سنة التي تدرس في السنة الرابعة متوسط وكذا الشاب البالغ من العمر 23 سنة، داخل خزانة المولد الكهربائي المتواجد بجانب المكتب البريدي ببلدية الذرعان، أين وقعت شرارة كهربائية، تسببت في تفحم الفتاة الضحية وإصابة الشاب بحروق وصفت بالخطيرة.

وحسب ما ذكرت بعض المصادر، فإن الضحيتين يكونان قد لجآ للاختباء داخل خزانة المولد الكهربائي، بعد التساقط الغزير للأمطار التي حاصرتهما، دون مراعاتهما للخطر الذي كان يحيط بهما، ويتسبب في وفاة الفتاة وإصابة الشاب.

في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات المصالح الأمنية بشأن هذه الحادثة الأليمة.

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