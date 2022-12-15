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رياضة

وفاة مراهق دهسته سيارة خلال أعمال شغب في مونبيلييه

عمر سلامي
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وفاة مراهق دهسته سيارة خلال أعمال شغب في مونبيلييه
ح.م
أعمال شغب في مونبيلييه بعد هزيمة المغرب أمام فرنسا

توفي سهرة الأربعاء، مراهق بعد أن دهسته سيارة خلال أعمال شغب اندلعت بمدينة مونبيليه، عقب نهاية لقاء فرنسا والمغرب.

وأشار محافظ منطقة هيرو الفرنسية إلى تعرض المراهق، الذي يبلغ 14 عاما، لصدمة عنيفة بعدما صدمته سيارة، حيث تم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، قبل أن يفارق الحياة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اشتباكات وقعت بين المشجعين في شوارع باريس ونيس ومونبلييه عقب نهاية المباراة، سهرة الأربعاء.

وأضافت أن مقطع فيديو صادم أظهر لحظات لتعرض مراهق للدهس بسيارة في أحد شوارع مونبلييه التي شهدت أعمال شغب من قبل مشجعين مغاربة، بعد هزيمة المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر.

وأوضحت أن الصبي كان ضمن مجموعة كبيرة، ممن بدا أنهم مشجعون للمنتخب المغربي، لدى وجودها في أحد شوارع مدينة مونبلييه، وعند رؤية سيارة بيضاء يخرج من نافذتها العلم الفرنسي، توجهت المجموعة نحو السيارة، وقد قام أحد الشبان بسحب العلم الفرنسي المرفوع على السيارة، فانطلقت السيارة مسرعة، وقامت بالاستدارة، ما تسبب بصدم المراهق.

وأفادت الشرطة أنه تم العثور على السيارة، لكن التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على السائق.

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