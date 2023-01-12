وفاة مسنّ صحراوي في سجن مغربي بسبب الإهمال الطبي

فارق سجين صحراوي في الـ70 من العمر الحياة، داخل سجن “لكحل” المغربي بمدينة العيون المحتلة. بسبب الإهمال الطبي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن “المواطن الصحراوي محمد الداودي، توفي ليلة الثلاثاء الماضية. نتيجة للإهمال الطبي، وعدم تلقّيه العلاج المناسب”.

وكان الداودي يقضي عقوبة السجن “بعد أن لُفّقت له تهم واهية، من قبل رجال نافذين في السلطات المغربية”، تضيف الوكالة.

وذكرت الوكالة أن عائلة الفقيد “أصرّت على عدم دفن والدها، حتى تتّضح أسباب الوفاة”. مؤكدة أنها تحمّل الرباط مسؤولية وفاته، “وتعتبرها عملية اغتيال مقصودة”.