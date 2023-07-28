وفاة مصارعة وبطلة منتخب تونس للناشئات غرقاً

أعلن الاتحاد التونسي للمصارعة، الجمعة، وفاة هديل كحولي بطلة منتخب تونس للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس غرقاً عن 16 عاماً.

ونعى الاتحاد التونسي للمصارعة الشابة الصغيرة في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك” جاء فيه: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. بكل معاني الأسى والحسرة بلغنا اليوم نبأ وفاة بطلة المنتخب الوطني للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب ابنة تونس البارة هديل كحولي.”

وعُثر على جثة فقيدة الرياضة التونسية بعد عملية تمشيط لسواحل طبرقة شمال غرب البلاد منذ الأمس.

وتوجت البطلة الفقيدة هديل كحولي بالميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية الأخيرة.

وفقدت الرياضة التونسية العام الماضي بطلة الشراع آية قزقز 17 عاما خلال تدريبات منتخب تونس للشراع.

ولقت قزقز مصرعها بعد غرق الزورق الشراعي الذي كانت تستخدمه صحبة شقيقتها التوأم “سارة قزقز” التي نجت من الغرق.