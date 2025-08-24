-- -- -- / -- -- --
وفاة مفاجئة لفنان مصري خلال مباراة كرة قدم   

توفي الفنان المصري الشاب بهاء الخطيب عن عمر ناهز 41 عاماً، بعد تعرضه لذبحة صدرية أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه.

وعن سبب الوفاة، فكشف الفنان حسام داغر الذي كتب منشورًا مطولًا على حسابه الشخصي عبر “فيسبوك”، أوضح فيه أن بهاء الخطيب سقط أثناء لعب كرة القدم وتوفي على الفور.

وأعلن عدد من الفنانين المصريين على حساباتهم الشخصية نبأ وفاة الخطيب، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيله المفاجئ، وموجّهين الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ورغم قِصر ظهوره على الشاشة، ترك الفنان الراحل بهاء الخطيب بصماته في عدد من الأعمال الدرامية المهمة خلال السنوات الأخيرة.

ومن أعمال الخطيب: فيلم “صاحب المقام”، وفي الأعمال التلفزيونية “عائلة الحاج نعمان” الجزء الثاني، و”واحة الغروب”، و”فاتن أمل حربي” و”نصيبي وقسمتك” و”لعبة نيوتن”، و”المشوار”.

وولد بهاء الخطيب، عام 1984، تخرّج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يتجه إلى شغفه بالفنون فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

