وفاة ملاكم بريطاني في نزاله الاحترافي الأول

توفي ملاكم الوزن المتوسط، البريطاني شريف لاوال، إثر سقوطه على الحلبة، بعد تعرضه للكمة قوية في الوجه، خلال أول نزال احترافي له.

وواجه لاوال الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في نزال أقيم على حلبة مركز هارو الرياضي في ضواحي لندن، وفقا لشركة “وارين بوكسينغ مانجمنت” صاحبة التنظيم.

British middleweight boxer Sherif Lawal has died at the age of 29 after collapsing in the ring during his professional debut https://t.co/ITYMWAXr3w

— Guardian sport (@guardian_sport) May 13, 2024