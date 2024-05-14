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رياضة

وفاة ملاكم بريطاني في نزاله الاحترافي الأول

عمر سلامي
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وفاة ملاكم بريطاني في نزاله الاحترافي الأول
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الملاكم شريف لاوال

توفي ملاكم الوزن المتوسط، البريطاني شريف لاوال، إثر سقوطه على الحلبة، بعد تعرضه للكمة قوية في الوجه، خلال أول نزال احترافي له.

وواجه لاوال الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في نزال أقيم على حلبة مركز هارو الرياضي في ضواحي لندن، وفقا لشركة “وارين بوكسينغ مانجمنت” صاحبة التنظيم.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن” العالمية أن لاوال أصيب بلكمة قوية في الجولة الرابعة أسقطته أرضا، ورغم الجهود التي بذلها المسعفون إلا أن الملاكم فارق الحياة.

وأصدر مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني، الاثنين، بيانا عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أعرب فيه عن تعازيه لعائلة الملاكم.

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