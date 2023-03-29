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رياضة

وفاة ملكة جمال داخل إسطبل تابع لِنجم رياضي

الشروق الرياضي
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وفاة ملكة جمال داخل إسطبل تابع لِنجم رياضي
ح.م
جيسيكا والي

فارقت ملكة جمال إنجليزية الحياة عن عمر يُناهز 25 سنة، بعد أن انهارت داخل اسطبل يملكه نجم كرة القدم سابقا مايكل أوين.

ويملك مايكل أوين – صاحب جائزة الكرة الذهبية لِعام 2001 (الصورة المُدرجة أدناه) – بِبلده إنجلترا اسطبلات لِتربية الخيول، الخاصّة بِالسّباقات.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، الأربعاء، بيانا لِشرطة مقاطعة تشيتشير يقول: “في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، علمت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا قد انهارت داخل إسطبل”.

وأضاف: “حضرت خدمات الطّوارئ إلى المكان، وعلى الرّغم من الجهود الجبّارة التي بذلها جميع المعنيين، ماتت جيسيكا والي للأسف في مكان الحادث”.

واختتم البيان: “لم يتمّ التعامل مع الوفاة على أنّها مُريبة (موت طبيعي)، وقد أبلغنا أهلها. ونحن بِصدد إعداد ملف للطبيب الشرعي”.

وكانت الفقيدة جيسيكا والي تشتغل في منصب مسؤولة مُكلّفة بِالنّقل، في إسطبلات مايكل أوين. وسبق لها عام 2019 المُشاركة في مسابقة لِملكة الجمال، وفقا للمصدر المذكور أعلاه.

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