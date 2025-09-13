-- -- -- / -- -- --
وفاة مناصرين لشبيبة القبائل في حادث مرور

عمر سلامي
أودى حادث مرور بحياة مناصرين اثنين لشبيبة القبائل، كانا في طريق عودتهما من وهران.

وتنقل المناصران إلى ملعب ميلود هدفي، لتشجيع الشبيبة في مباراتها أمام مولودية وهران، والتي لعبت أمسية الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتقدمت إدارة شبيبة القبائل عبر صفحتها الرسمية بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيدين، وتمنت الشفاء العاجل للمشجع المصاب.

كما عزّت إدارة فريق مولودية الجزائر، كافة أفراد عائلة الفقيدين، وعائلة شبيبة القبائل، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

