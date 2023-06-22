وفاة موظفة وزملاؤها يواصلون العمل بالقرب من جثتها بإسبانيا!

أثارت حادثة وصفتها صحيفة لوباريزيان بالدنيئة جدلا واسعا في إسبانيا بعد وفاة موظفة ومواصلة زملائها للعمل بطريقة عادية بالقرب من جثتها.

وبحسب ما أفادت الصحيفة الفرنسية بشأن الحادثة الغريبة فقد واصل موظفون في مركز اتصالات عملهم بشكل عادي عقب وفاة زميلتهم بالقرب من مكتبها.

وأضافت نقلا عن صحف إسبانية إن أحدا من الموظفين لم يحرك ساكنا نحوها في الوقت الذي كانت تمر فيه بأزمة قلبية.

وقالت صحيفة “إلباييس” (El Pais) الإسبانية، نقلا عن مندوب نقابي أن 4 منهم بقوا لأكثر من ساعتين دون التحرك من مكاتبهم وكأن شيئا لم يحدث.

Un portavoz de Konecta niega que “nadie se quedara obligado a trabajar junto al cadáver”https://t.co/WQCSuc8Sh2 — EL PAÍS Madrid (@el_pais_madrid) June 21, 2023

وأثارت الواقعة غير المقبولة إنسانيا حسب نشطاء، جدلا واسعا في مدريد، أين يقع مكتب الاتصالات التابع لشركة (Konecta) التي شهدت، رحيل الموظفة وسط قلوب متحجرة.

يذكر أن الحادثة وقت، الاثنين 19 جوان 2023، حيث أصيبت الموظفة “إنما” البالغة 57 بنوبة قلبية في حدود 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، وانهارت على الفور.

وعلى الرغم من تدخل فريق الطوارئ بسرعة، إلا أنهم فشلوا في إنعاشها.

وقال نقابيون لصحف إسبانية إن زملاء “إنما” القريبين من مكتبها وقفوا مصدومين، لكن في المقابل فإن آخرين موجودين في فضاء العمل نفسه الذي يضم 70 موظفا، لم يكلفوا أنفسهم عناء رفع أعينهم عن أجهزة الحاسوب المكتبية الخاصة بهم.

وأضافوا أن أحد الموظفين أراد المغادرة للمنزل من جراء الصدمة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل مديره لأن عمله “خدمة أساسية”، وفقا لما أدلى به 3 من النقابيين من الاتحاد العام للعمال.

Nuestro reportero @VeletaWilly ha visitado las oficinas de Konecta, donde una trabajadora ha fallecido mientras el resto de compañeras eran obligadas a trabajar: “Yo me hubiera marchado, yo no me quedo allí con una compañera de cuerpo presente”. pic.twitter.com/mI9iA2NIQk — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) June 20, 2023

وفي حدود الساعة 2 بعد الظهر، أي بعد أكثر من ساعة من وفاة الموظفة، وصل مدير مجموعة “كونيكتا” إلى الموقع، وأمر الموظفين الذين لا يزالون موجودين بمغادرة المبنى.

ولم تحدد وسائل الإعلام الإسبانية عدد الموظفين الذين كانوا لا يزالون في الموقع في تلك اللحظات.

لكن في الساعة 3:10 من عصر ذلك اليوم، ذهب مندوب النقابة للوقاية من المخاطر المهنية ميغيل أنخيل ساليناس إلى المبنى، واكتشف أن 4 موظفين ما زالوا يعملون، في وقت لا تزال فيه جثة زميلتهم “إنما” مغطاة، أي أنهم قضوا ساعتين و40 دقيقة يعملون بجانب الجثة.

وقالت بعض المصادر إن الشركة أجبرت الموظفين على مواصلة العمل بجوار الجثة لكن المتحدث باسم كونيكتا أكد أنه “لم يتم إجبار أي شخص”، والأمر ذاته صرّح به الموظفون الأربعة لصحيفة “إلبايس”.

Se llamaba Inma, era teleoperadora y falleció en un callcenter de Konecta. La empresa obligó a sus empleados a seguir trabajando con su compañera fallecida. Su propietario es José María Pacheco con 225M€ de patrimonio y premiado por la Casa Real. Terrorismo es esto. pic.twitter.com/kvX1x4Atu3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 20, 2023

من جهته أوضح المتحدث باسم اتحاد العمال أن الموظفين اعتادوا على نظام عمل آلي وغير إنساني حيث يكون الخيار الغريزي بالنسبة لهم هو الاستمرار في تلقي المكالمات.

وعقب هذه المأساة، أعلنت شركة كونيكتا أنها سمحت بالعمل عن بعد للموظفين الذين يرغبون في ذلك، مشيرة إلى أنها تركز “على رعاية أقارب المتوفى”.