وفاة موظفة وزملاؤها يواصلون العمل بالقرب من جثتها بإسبانيا!

أثارت حادثة وصفتها صحيفة لوباريزيان بالدنيئة جدلا واسعا في إسبانيا بعد وفاة موظفة ومواصلة زملائها للعمل بطريقة عادية بالقرب من جثتها.

وبحسب ما أفادت الصحيفة الفرنسية بشأن الحادثة الغريبة فقد واصل موظفون في مركز اتصالات عملهم بشكل عادي عقب وفاة زميلتهم بالقرب من مكتبها.

وأضافت نقلا عن صحف إسبانية إن أحدا من الموظفين لم يحرك ساكنا نحوها في الوقت الذي كانت تمر فيه بأزمة قلبية.

وقالت صحيفة “إلباييس” (El Pais) الإسبانية، نقلا عن مندوب نقابي أن 4 منهم بقوا لأكثر من ساعتين دون التحرك من مكاتبهم وكأن شيئا لم يحدث.

وأثارت الواقعة غير المقبولة إنسانيا حسب نشطاء، جدلا واسعا في مدريد، أين يقع مكتب الاتصالات التابع لشركة (Konecta) التي شهدت، رحيل الموظفة وسط قلوب متحجرة.

يذكر أن الحادثة وقت، الاثنين 19 جوان 2023، حيث أصيبت الموظفة “إنما” البالغة 57 بنوبة قلبية في حدود 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، وانهارت على الفور.

وعلى الرغم من تدخل فريق الطوارئ بسرعة، إلا أنهم فشلوا في إنعاشها.

وقال نقابيون لصحف إسبانية إن زملاء “إنما” القريبين من مكتبها وقفوا مصدومين، لكن في المقابل فإن آخرين موجودين في فضاء العمل نفسه الذي يضم 70 موظفا، لم يكلفوا أنفسهم عناء رفع أعينهم عن أجهزة الحاسوب المكتبية الخاصة بهم.

وأضافوا أن أحد الموظفين أراد المغادرة للمنزل من جراء الصدمة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل مديره لأن عمله “خدمة أساسية”، وفقا لما أدلى به 3 من النقابيين من الاتحاد العام للعمال.

Nuestro reportero @VeletaWilly ha visitado las oficinas de Konecta, donde una trabajadora ha fallecido mientras el resto de compañeras eran obligadas a trabajar:

“Yo me hubiera marchado, yo no me quedo allí con una compañera de cuerpo presente”. pic.twitter.com/mI9iA2NIQk

— El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) June 20, 2023