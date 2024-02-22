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رياضة

وفاة مُدرّب ماجر والمولودية صاحب الشّارب المُميّز

الشروق الرياضي
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وفاة مُدرّب ماجر والمولودية صاحب الشّارب المُميّز
ح.م
أرتور جورج.

تُوفيّ، الخميس، أسطورة التدريب الكروي البرتغالي أرتور جورج، عن عمر ناهز 78 سنة.

وكان التقني أرتور جورج مُدرّبا لِرابح ماجر، حينما فاز فريق بورتو البرتغالي بِكأس أوروبا للأندية البطلة عام 1987 (رابطة أبطال أوروبا بِالصّيغة الحالية).

وأشرف أرتور جورج أيضا على تدريب نادي مولودية الجزائر، ما بين ديسمبر 2014 وأكتوبر 2015. وكان ذلك آخر عمل له في الجهاز الفنّي، قبل أن يعتزل هذا النّشاط.

ودرّب أرتور جورج أيضا أندية أخرى، على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي وسيسكا موسكو الروسي والهلال السعودي، ومنتخبات البرتغال وسويسرا والكاميرون.

وزيّن أرتور جورج سجّله بِعدّة تتويجات، أبرزها الكأس المُشار إليها أعلاه، ولقب بطولة البرتغال أعوام 1985 و1986 و1990. كما حاز تتويجات أخرى، حينما مارس الكرة لاعبا في منصب مهاجم.

واشتهر أرتور جورج بِشاربه العريض والمُميّز، مثلما كان الشّأن لِمواطنَيه فرناندو شالانا (نجم دفاع البرتغال في “أورو” 1984)، وأمبرتو كويليو (مُدرّب البرتغال في “أورو” 2000).

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