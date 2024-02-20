وفاة مُسجّل الهدف الوحيد في نهائي مونديال 1990

تُوفّي في ساعة مُبكّرة من صباح الثلاثاء اللاعب الدولي الألماني المُتقاعد أندرياس بريمه، عن عمر ناهز 63 سنة.

وبعد وعكة صحّية ألمّت به، نُقل أندرياس بريمه على جناح السّرعة إلى المستشفى، قبل أن يُفارق الحياة بِسكتة قلبية.

واشتهر أندرياس بريمه في منصب مدافع، بِجلبه لقب كأس العالم 1990 لِمُنتخب بلاده ألمانيا، لمّا سجّل الهدف الوحيد في المباراة النّهائية أمام الأرجنتين (الفيديو).

وفضلا عن لقب المونديال وتتويجات أُخرى، حاز أندرياس بريمه كأس الاتحاد الأوروبي 1991 مع الإنتر الإيطالي، ولقب “البوندسليغا” عام 1987 مع البايرن و1998 مع كايرزرسلاوترن.

وفي عام 1987، خسر أندرياس بريمه في صفوف البايرن لقب كأس أوروبا للأندية البطلة (رابطة أبطال أوروبا حاليا)، بعدما انهزما في النّهائي بِنتيجة (1-2) أمام رابح ماجر وزملائه في نادي بورتو البرتغالي.