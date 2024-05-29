وفاة مُشجّع.. وكيل الجمهورية يأمر بِفتح تحقيق

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية مستغانم، الأربعاء، بِفتح تحقيق على خلفية وفاة مُشجّع في مباراة الترجي المحلّي وضيفه فريق جمعية وهران.

ولُعبت هذه المباراة بِمستغانم مساء الثلاثاء، لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”. وقد شهدت أيضا إصابة 3 مُشجّعين آخرين بِجروح متفاوتة الخطورة، مع نقلهم إلى المستشفى للعلاج (سقوط الرّباعي من أعلى المدرّجات).

وعاين وكيل الجمهورية بِمعية الضبطية القضائية مكان إجراء المباراة، كما اطّلع على الوضعية الصحّية للمُشجّعين بِالمستشفى، وأيضا جثّة المُناصر الفقيد (رحمه الله). قبل أن يأمر بِفتح تحقيق ابتدائي حول ظروف وملابسات الحادثة.