وفاة مُمثّل “الفاف” في سفرية شبيبة الساورة إلى جنوب إفريقيا

الفقيد رشيد عصمة يحمل مجسّم كأس إفريقيا التي أحرزها "الخضر" عام 2019

فارق رئيس رابطة ولاية تيزي وزو لِكرة القدم رشيد عصمة، السبت، الحياة بِجنوب إفريقيا. بعد وعكة صحّية ألمّت به.

وكان رشيد عصمة ضمن وفد نادي شبيبة الساورة الذي انتقل إلى جنوب إفريقيا، تأهّبا لِمواجهة المضيف نادي ليوباردس من إسواتيني مساء هذا الأحد، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

وسافر رشيد عصمة رفقة وفد نادي شبيبة الساورة إلى جنوب إفريقيا، بِصفته يُمثّل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

رحم الله رشيد عصمة، وغفر له، وأسكنه فسيح الجنان. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.