وفاة نائب رئيس الإتحاد الموريتاني في وهران

توفيّ سهرة الثلاثاء، نائب رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، اباب آمغار ديينغ، بوهران، خلال تواجده مع البعثة المرافقة لمنتخب موريتانيا، المشارك في شان الجزائر.

وتقدمت اللجنة المنظمة للشان بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إثر وفاة نائبه اباب امغار ديينغ، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقدمت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بتعازيها، وقالت في بيان لها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعي الاتحادية الموريتانية لكرة القدم السيد اباب آمغار ديينغ، نائب رئيس الاتحادية، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم.

وأضافت: ” اباب آمغار ديينغ وافته المنية، بينما كان يؤدي مهمة وطنية نبيلة في خدمة المنتخب الوطني، كأحد أعضاء الوفد المرافق للمنتخب الوطني المحلي في مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر”.

وتابعت الاتحادية الموريتانية: “يُشهد للفقيد بالالتزام والانضباط في العمل، وبصدقه وتفانيه في خدمة كرة القدم الوطنية، وبكرم أخلاقه وحسن علاقته مع الناس”.

وقالت الاتحادية الموريتانية في الأخير: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحيى، باسمه شخصياً، ونيابة عن اللجنة التنفيذية للاتحادية، وكافة موظفيها، إلى أسرة الفقيد وعائلته الكريمة، وإلى الأسرة الكروية الوطنية، بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل”.

وفارق نائب رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، الحياة بالجزائر، أثناء تواجده رفقة وفد المنتخب الوطني المحلي المشارك في الشان، في نفس الليلة التي حقق فيها المنتخب الموريتاني تأهل تاريخي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا للمحليين.