وفاة نائب رئيس مالاوي وزوجته في حادث تحطم طائرة

أعلنت حكومة مالاوي، الثلاثاء، وفاة الدكتور ساولوس تشيليما نائب الرئيس وزوجته، و8 أشخاص آخرين، في حادث تحطم طائرة كانوا يستقلونها في سلسلة جبال تشيكانجاوا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس تشاكويرا، ومجلس الوزراء: “للأسف، لقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم في الحادث”، مع تحديد الثلاثاء، يوم حداد وطني.

وأضاف: “الكلمات لا يمكن أن تصف مدى حزن هذا الحادث”، واصفا الحادث بأنه “مأساة مروعة”.

وتابع أنه سبق له أن طار على نفس الطائرة التي نجح الطاقم في تشغيلها قبل ساعات فقط من وقوع الحادث، موضحا: “ومع ذلك، وعلى الرغم من سجل الطائرة وخبرة الطاقم، حدث خطأ فظيع في تلك الطائرة أثناء عودتها إلى ليلونغوي، مما أدى إلى تحطمها”.

UPDATE: Malawi’s Vice President Saulos Chilima has been declared dead after a team searching for his missing plane found the wreckage of an aircraft in the country’s Chikangawa Forest. https://t.co/xtRPnXXhyk

— DW News (@dwnews) June 11, 2024