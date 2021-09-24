وفاة “نجم” شبيبة القبائل سابقا رشيد دالي

ووري الثرى الجمعة بمسقط رأسه في بجاية

ووري الثرى، الجمعة، بمقبرة “سيدي محند أمقران”، في بجاية، اللاعب السابق للمنتخب الوطني، رشيد دالي، بعد صلاة الجمعة، في جو مهيب، حضره أهل وأقارب وأصدقاء الفقيد، الذي وافته المنية، الخميس، عن عمر ناهز 73 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

يشار أن دالي، الذي يعد من أبرز ما أنجبت الكرة الجزائرية، في سبعينيات القرن الماضي، تقمص ألوان ثلاثة نواد فقط منذ بداية مشواره الكروي، حيث كانت البداية مع فريق “القلب” شبيبة بجاية، قبل أن يتحوّل بعدها إلى شبيبة القبائل لينهي مسيرته الكروية مع نادي سيدي عيش.

وقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عمارة شرف الدين، وكذا أعضاء المكتب الفدرالي تعازيهم لعائلة اللاعب الدولي السابق، أحد “نجوم” فريق شبيبة القبائل وشبيبة بجاية رشيد دالي، الذي وافته المنية الخميس، حيث أشادت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، بمشوار الفقيد، الذي حمل قميص المنتخب في 29 مناسبة، سجل خلالها 12 هدفا، كما نال مع “الكناري” ثلاث بطولات، وتوّج بكأس الجزائر مرة واحدة.

جدير بذكره، أن إدارة شبيبة القبائل كانت قد كرمت في صيف 2019 في ملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، نجم وهداف الفريق لسنوات السبعينيات، رشيد دالي، حيث قدمت له الإدارة السابقة للنادي القبائلي بعض الهدايا الرمزية تكريما منها، وعرفانا لما قدمه للفريق في وقت مضى، بتاريخ حافل سطره دالي، بألوان الشبيبة ومع المنتخب الوطني.