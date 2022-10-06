وفاة واحدة و17 إصابة في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة (صور)

توفي شخص فيما أصيب 17 آخرون، الخميس، في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية المسيلة.

وبحسب ما أفادت مديرية الحماية المدنية للولاية في بيان لها على فيسبوك فقد تدخلت وحدة بن سرور وبوسعادة والشلال والوحدة الرئيسية على الساعة 06:35 للمكان المسمى منطقة واد مغنية بلدية الحوامد دائرة الخبانة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل خط بشار -تبسة (الشريعة).

وأضاف البيان أن الحادث خلف وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، و17 ضحية لهم إصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفى بوسعادة وبن سرور.