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الجزائر

وفاة والدة وزير العمل الهاشمي جعبوب

الشروق أونلاين
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وفاة والدة وزير العمل الهاشمي جعبوب

نعت وزارة عمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الأربعاء، والدة الوزير الهاشمي جعبوب التي توفيت في وقت سابق من اليوم بولاية ميلة.

وجاء في بيان للوزارة “بمزيد من الحزن والأسى، وبقلوب خاشعة للمولى عامرة بالإيمان، تنعي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي وفاة المشمولة برحمة الله و عفوه ورضوانه، والدة السيد الهاشمي جعبوب، وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، بمقر سكناها بسيدي مروان في ولاية ميلة”.

وستقام جنازة والدة جعبوب بمسقط رأسها بمقبرة رأس البئر سيدي مروانة في ولاية ميلة بعد صلاة العصر.

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