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رياضة

وفاة والد الدولي الجزائري هشام بوداوي

سليم.ع
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وفاة والد الدولي الجزائري هشام بوداوي

وفاة والد الدولي الجزائري هشام بوداوي توفيّ صبيحة الأربعاء والد الدولي الجزائري هشام بوداوي، في مدينة بشار.
وعلى إثر ذلك تقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم بتعازيه الخاصة، إلى لاعب “الخضر” ونادي نيس الفرنسي.
وقال الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” انتقل إلى رحمة الله والد لاعب المنتخب الوطني هشام بوداي ، و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم السيد شرف الدين عمارة و أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أعضاء المنتخب الوطني وعلى رأسهم المدرب جمال بلماضي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى لاعبنا الدولي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح الجنان وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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