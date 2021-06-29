وفاة والد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

توفي، الثلاثاء، الملياردير المصري أنسي ساويرس، ولد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد أعلن رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر، شريف دوس، عن وفاة عميد عائلة ساويرس في مصر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وصرح دوس لصحيفة “الوطن” إلى أن “أنسي ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرضي.

ولد أنسي ساويرس، في 14 أوت 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة “أوراسكوم”.

وبدأ الراحل حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي”، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي أنسي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات، قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة “أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة”، التي أصبحت فيما بعد تسمى “أوراسكوم للصناعات الإنشائية”، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، نجيب، سميح، ناصف، الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.