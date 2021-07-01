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وفاة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر 88 عاما

الشروق أونلاين
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وفاة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر 88 عاما

توفي وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، الأربعاء، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعلنت عائلة رامسفيلد، وفاة وزير الدفاع الأمريكي المعروف بكونه أحد مهندسي غزو العراق.

وخدم رامسفيلد في عهد الرئيس جورج بوش، وكان من أبرز المؤيدين لـ” الحرب على العراق وأفغانستان”.

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش والتي شهدت حربي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، كان رامسفيلد عضوا في مجلس النواب الأمريكي لثلاث سنوات عن ولاية إلينوي (1963 – 1969)، ومستشار الرئيس (1969 – 1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو” (1973 – 1974)، ورئيس موظفي البيت الأبيض (1974-1975).

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