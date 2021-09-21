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وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد الطنطاوي

الشروق أونلاين
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وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد الطنطاوي
أرشيف

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وتخرج الطنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فيفري 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس الأسبق محمد مرسي في 12 أوت 2012.

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