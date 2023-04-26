وفاة وزير الفلاحة السابق عبد الحميد حمداني

توفي، الأربعاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، عبد الحميد حمداني، بعد صراع مع المرض.

من جانبه نعى وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني زميله الأسبق معربا عن تعازيه الحارة لعائلته وذويه.

وجاء في رسالة التعزية “ببالغ الأسى الحزن وبقلوب مؤمننة بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة اخي وزميلي السيدعبد الحميد حمداني الوزير الاسبق لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية”.

وأضاف “وإثر هذا المصاب الجلل، لايسعني سوى أن أعرِب لعائلة الفقيد، باسمي وباسم كافة إطارات وعمال الوزارة، بتعازي الخالصة وأشاطركم ألمكم واحزاننكم برحيله”.

وتابع “وبهذه المناسبة الأليمة، اتقدم اليكم بتعازي القلبية الحارة وبمشاعر المواساة والتعاطف، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد واسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهمكم وأحبابه الصبر والسلوان”.

وعُين حمداني على رأس وزارة الفلاحة بتاريخ 23 جوان 2020 خلفا لشريف عماري، وظل على رأسها إلى غاية 11 نوفمبر 2021.ببالغ الأسى