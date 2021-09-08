وفاة وزير روسي خلال محاولته إنقاذ مواطن

توفي وزير روسي، الأربعاء، خلال محاولته إنقاذ مواطن وقع من حافة منحدر كان يقف عليها لتصوير تدريبات مشتركة بين الوزارات.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة رئيسها، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وأكدت الوزارة أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

وأوضحت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في “تيليغرام” أن الوزير ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.

وتابعت أن زينيتشيف، عندما لم يتسن لأحد فعل شيء قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بحجم ما تسبب في وفاته.

وتوفي المصور الذي حاول الوزير إنقاذه أيضا جراء الحادث.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.

المصدر: روسيا اليوم