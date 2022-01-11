وفاة و15 جريحا في انحراف حافلة بخنشلة
توفي شخص وأصيب 15 آخرون، صباح الثلاثاء، في انحراف حافلة صغيرة لنقل المسافرين بخنشلة، تبعه انقلاب، حسبما أفاد بيان للحماية المدنية.
الحصيلة النهائية #لحادث_مرور بولاية #خنشلة صبيحة اليوم ببلدية بابار على الساعة 07 و32 دقيقة، واحد 01 شخص متوفي و 15 شخص مصاب تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، على إنحراف تبعه إنقلاب #لحافلة صغيرة لنقل #المسافرين خط خنشلة-ششار بالطريق الوطني رقم 83. pic.twitter.com/ffQK5eQfRm
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 11, 2022
وكانت الحماية المدنية قد نشرت عبر حسابها على تويتر بيانا قالت فيه إن وحداتها لولاية خنشلة تدخلت على الساعة 07 و32 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في إنحراف تبعه إنقلاب لحافلة صغيرة لنقل المسافرين خط خنشلة ششار بالطريق الوطني رقم 83.
وخلف الحادث في حصيلة أولية، حسب ذات البيان إصابة 14 شخصا، منهم 01 في حالة خطيرة.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #خنشلة على الساعة 07 و32 دقيقة على إثر #حادث_مرور، يتمثل في إنحراف تبعه إنقلاب #لحافلة صغيرة لنقل #المسافرين خط خنشلة-ششار بالطريق الوطني رقم 83، خلف الحادث في حصيلة أولية، إصابة 14 منهم 01 في حالة خطيرة. pic.twitter.com/loyRyjggOr
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 11, 2022