وفاة و15 جريحا في انحراف حافلة بخنشلة

توفي شخص وأصيب 15 آخرون، صباح الثلاثاء، في انحراف حافلة صغيرة لنقل المسافرين بخنشلة، تبعه انقلاب، حسبما أفاد بيان للحماية المدنية.

وكانت الحماية المدنية قد نشرت عبر حسابها على تويتر بيانا قالت فيه إن وحداتها لولاية خنشلة تدخلت على الساعة 07 و32 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في إنحراف تبعه إنقلاب لحافلة صغيرة لنقل المسافرين خط خنشلة ششار بالطريق الوطني رقم 83.

وخلف الحادث في حصيلة أولية، حسب ذات البيان إصابة 14 شخصا، منهم 01 في حالة خطيرة.