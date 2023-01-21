وفاة 03 أشخاص اختناقا بالغاز في برج بوعريريج وميلة

سجلت، السبت، الحماية المدنية وفاة 03 أشخاص اختناقا بالغاز في كل من ولايتي برج بوعريريج وميلة.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها أن وحداتها سجلت وفاة إمراه وابنتها بسبب غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بقرية المزيرعة بلدية المنصورة ولاية برج بوعريريج، الضحيتين تبلغان من العمر سنتين و35 سنة.

كما سجلت الحماية المدنية وفاة شخص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمشتة عين عباسة 02 بلدية بوحاتم ولاية ميلة.

إنقاذ 10 أشخاص من الاختناق بالغاز في 3 عمليات متفرقة

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 10 أشخاص من الاختناق بالغاز عبر 3 عمليات متفرقة بولايتي باتنة وتيبازة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت بولاية باتنة فجر السبت لإنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة الزوجين وطفلين، جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي الكربون المنبعث من قناة المسخنة المتواجدة بمطبخ المنزل العائلي بمدينة تازولت.

فيما تم اسعاف الضحايا الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و37 سنة وتحويلهم الى مستشفى المدينة.

كما تم انقاذ واسعاف 03 عمال جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حطب داخل غرفة بورشة أشغال بدائرة رأس العيون.

وفي ولاية تيبازة تم إنقاذ 03 أشخاص بالمكان المسمى دوار واد حربيل، بلدية الداموس جرآء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي الكربون المنبعث من كانون الفحم.

كما تم تسجيل ضحية واحدة من جنس أنثى، لها حروق في الوجه واليدين جرآء انفجار داخل مطبخ بمنزل أرضي، بالمكان المسمى حي أولحسن بلدية سيدي اعمر.