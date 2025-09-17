وفاة 104 أشخاص في أسبوعين.. حوادث المرور تفتك بالجزائريين

تشهد الجزائر تصاعدًا مقلقًا في ضحايا حوادث المرور، حيث سجلت الحماية المدنية منذ مطلع سبتمبر 2025 وفاة 104 أشخاص وإصابة أكثر من 3800 بجروح.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع تدريجي في عدد القتلى من 709 عام 2022 إلى 1836 عام 2023، ثم 2605 وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من 2024، ما يعكس حجم التحدي المطروح أمام السلطات.

وحسب المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، لحسن بوبكة تعود 96% من الحوادث إلى العامل البشري الذي يبقى السبب الأول للحوادث، منها إلى أخطاء سائقين أو مشاة، أبرزها السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، وعدم احترام الإشارات المرورية. كما يزيد استعمال الهاتف أثناء القيادة والتعب أو القيادة تحت تأثير الكحول من مخاطر الحوادث. وتؤكد مصالح الأمن الوطني أن هذه السلوكيات تشكل الخطر الأكبر على الأرواح.

في المقابل، تبذل السلطات جهودًا لتحسين البنية التحتية ومعالجة النقاط السوداء. فقد تمت معالجة 187 موقعًا خطيرًا من أصل 343 تم تحديدها، إلى جانب مشاريع لتأهيل الطرق وتجهيزها بالإنارة والإشارات. كما أطلقت الحكومة برنامجًا لتجديد أسطول النقل يشمل استيراد 10 آلاف حافلة حديثة، بهدف تقليص الاعتماد على المركبات الفردية وتخفيف الضغط على الطرق.

أما على صعيد المركبات، فإن تقادم السيارات وضعف الصيانة يضاعف الأخطار. ورغم إلزامية الفحص التقني الدوري، فإن ضعف الالتزام يترك كثيرًا من المركبات في حالة غير صالحة للاستعمال.

القوانين المرورية بدورها عرفت تشديدًا ملحوظًا، حيث تصل الغرامات إلى 50 ألف دج مع سحب الرخصة في حالات السرعة المفرطة. كما يجري تزويد الطرق برادارات ثابتة ومتنقلة، إلى جانب إدراج مادة التكوين المروري في المناهج التعليمية، وتنظيم حملات تحسيسية واسعة.

إقليميًا، تكشف مقارنة مع تونس الشقيقة أن حصيلة 2023 بلغت 1185 قتيلًا و5525 حادثًا، مقابل أكثر من 1836 وفاة و63 ألف حادث في الجزائر. لكن السلطات الجزائرية تراهن على الإصلاحات الجارية لتقليص الفوارق وتحسين مؤشرات السلامة رغم الفارق بين عدد السكان بين الدولتين.

ورغم هذه الجهود، يبقى النزيف البشري على الطرقات ناقوس خطر حقيقي، إذ تُزهق آلاف الأرواح سنويًا في حوادث يمكن تفاديها. وهو ما يجعل الالتزام الفردي بقواعد السلامة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ضرورة عاجلة لإنقاذ الأرواح ووقف نزيف الدم المتواصل على طرقات الجزائر.