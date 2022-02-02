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وفاة 12 مهاجرا بردا بعدما جردتهم السلطات اليونانية من ملابسهم

الشروق أونلاين
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وفاة 12 مهاجرا بردا بعدما جردتهم السلطات اليونانية من ملابسهم
ح.م
سيارة إسعاف تركية في منطفة العثور على جثث المهاجرين

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، عن وفاة 12 مهاجرا تجمّدوا من البرد بعدما قام عناصر حرس الحدود اليوناني بتجريدهم من ملابسهم وأحذيتهم واجبارهم على العودة إلى الجانب التركي.

وقال صويلو في تغريدة أرفقها بصورة مموهة للجثث على جانب طريق، “تجمّد 12 من أصل 22 مهاجرا أبعدتهم وحدات الحدود اليونانية وجُردوا من ملابسهم وأحذيتهم حتى الموت”.

وتابع صويلو قائلا  “الاتحاد الأوروبي لا يملك حلولا وهو ضعيف ويفتقد إلى المشاعر الإنسانية”.

وأفاد مكتب المحافظ الإقليمي أنه عُثر على 11 من المهاجرين متجمّدين حتى الموت فيما “لم يكن من الممكن إنقاذ” مهاجر آخر تم نقله إلى المستشفى اثر معاناته من لذعة صقيع شديدة وتوفي.

وأظهرت صور قاسية للغاية عدداً من المهاجرين وهم يرتدون ملابس داخلية وبدون أحذية وقد ماتوا تجمداً وهم في مناطق زراعية نائية تابعة لولاية أدرنة التركية على الحدود مع اليونان.

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