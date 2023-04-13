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الجزائر

وفاة 13 شخصا وإصابة 392 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

ياسر كعبش
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وفاة 13 شخصا وإصابة 392 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع
أرشيف
حوادث المرور

أفادت حصيلة لمصالح الأمن الوطني، الخميس، عن وفاة 13 شخصا وإصابة 392 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع.

وسجلت هذه الحصيلة في الفترة الممتدة ما بين 4 و10 أفريل، إثر وقوع 328 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية.

وأوضح ذات المصدر، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ 22 حادث، وفي عدد الجرحى بـ 7 مصابين، مع انخفاض في عدد الوفيات بحالة واحدة.

وأشار ذات المصدر، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمئة نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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