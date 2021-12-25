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الجزائر

وفاة 13 شخصًا في حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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وفاة 13 شخصًا في حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي 13 شخصًا حتفهم وأصيب 322 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وكشفت الحماية المدنية، السبت، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية جيجل بوفاة 03 أشخاص وإصابة آخر بجروح، على إثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 27 بالمكان المسمى تاسقيفت ببلدية ودائرة الميلية.

وكذا على مستوى ولاية بسكرة بوفاة 03 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح على إثر اصطدام بين 03 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية اوماش، دائرة أورلال.

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